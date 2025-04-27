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Bakan Bak'tan Nesim Turan'a Veda Mesajı

Bakan Bak'tan Nesim Turan'a Veda Mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli para masa tenisçi Nesim Turan'ın spor kariyerini sonlandırması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Turan'ın başarıları ve Türk sporuna katkıları vurgulandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, aktif sporculuk kariyerini sonlandıran milli para masa tenisçi Nesim Turan için mesaj yayımladı.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bir efsane raketine veda etti. Milli para masa tenisçimiz Nesim Turan, başarılarla dolu aktif spor kariyerini noktaladı. Üç dünya şampiyonluğu, üç Avrupa şampiyonluğu, Paris 2024, Tokyo 2020, Rio 2016 paralimpik oyunlarında bronz madalya ve niceleri… Azmin, inancın ve yeteneğinle gençlerimize ilham oldun; Türk sporuna değer kattın. Yolun, bahtın hep açık olsun. Teşekkürler Nesim Turan." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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