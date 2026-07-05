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Bakan Bak, başpehlivan Erkan Taş'ı tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Erkan Taş'ı kutladı ve tüm güreşçilere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanarak altın kemerin sahibi olan Erkan Taş için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Edirne Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 665'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanarak altın kemerin sahibi olan Erkan Taş'ı kutluyorum. Dünyanın en uzun soluklu spor organizasyonlarından olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele eden tüm güreşçilerimize tarihi mirasımızın yaşatılmasına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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