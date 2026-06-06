Bakan Bak, Fransa Açık'ta finalde mücadele eden para tenisçi Ahmet Kaplan'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tekerlekli sandalye tenisinde teklerde grand slam finali oynayan ilk Türk sporcu Ahmet Kaplan'ı tebrik etti.

Bakan Bak, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ı teklerde ikinci tamamlayan Ahmet Kaplan için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türk sporu adına gurur dolu bir gün yaşadık. Milli para tenisçimiz Ahmet Kaplan, Paris'te düzenlenen Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda quad tekerlekli sandalye tek erkekler kategorisi finalinde mücadele ederek tarihi başarı elde etti. Grand slam finaline çıkan ve ikinci olan Ahmet Kaplan'ı canıgönülden kutluyorum. Bizlere ilk kez grand slam final heyecanı yaşatan milli para tenisçimiz Ahmet Kaplan'ın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Roland Garros finalisti olan milli sporcumuzun gelecekte büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum."