Bakan Bak'tan Fenerbahçe Beko'ya Kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko'nun 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmasını kutladı ve takıma başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain arasında oynanan basketbol 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde rakibini mağlup ederek kupayı 8. kez müzesine götüren Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi ve yöneticileri tebrik ediyor, iki kulübümüze de önümüzdeki günlerde başlayacak olan Basketbol Süper Ligi'nde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
