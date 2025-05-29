Bakan Bak'tan Fatih Karagümrük'e Süper Lig Tebriği

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2024-2025 sezonu 1'inci Lig play-off final mücadelesinde Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan 2024-2025 Sezonu Trendyol 1. Lig Play-off finalinde rakibini yenerek Süper Lig'e yükselen Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü kutluyorum. Elde edilen başarıda emeği bulunan futbolcuları, teknik heyeti, yöneticileri, taraftarları tebrik ediyorum. Kırmızı siyahlı ekibe önümüzdeki sezon mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de başarılar diliyorum."