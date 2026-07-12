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Bakan Bak'tan milli atıcılar için tebrik mesajı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'daki ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan Yavuz İlnam ve Safiye Temizdemir'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası Trap Karışık Takım müsabakasında bronz madalya kazanan milli sporcular Yavuz İlnam ve Safiye Temizdemir için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "İtalya'nın Lonato kentinde düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası Trap Karışık Takım müsabakasında bronz madalya kazanan milli sporcularımız Yavuz İlnam ve Safiye Temizdemir'i kutluyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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