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Bakan Bak'tan Aziz Yıldırım'a tebrik

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik ederek başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum. Aziz Yıldırım'a ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

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