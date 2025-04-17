Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı

CHP'li belediyeye operasyon! 12 kişi için gözaltı kararı
Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'den umutlandıran haber

Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'den haber var
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında

Bakan Yerlikaya duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
CHP kurultayına iptal davası bugün! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

CHP'de kritik gün geldi çattı! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

Bakan Bak'tan Aysel Özkan'a Tebrik Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kilo koparmada altın madalya kazanan Aysel Özkan'ı tebrik etti. Özkan, toplamda ise 222 kg ile gümüş madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kilo koparmada altın madalya kazanan Aysel Özkan için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kilo koparmada altın madalya kazanan Aysel Özkan'ı yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda millilerimiz bizi gururlandırmaya devam ediyor. Kadınlar 64 kilo koparmada 100 kg kaldırarak altın madalya kazanan Aysel Özkan, toplamda ise 222 kg ile gümüş madalya kazandı. Milli haltercimizi bu başarısından dolayı kutluyor, Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." - ANKARA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.