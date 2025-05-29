Bakan Bak'tan Avrupa Şampiyonu Adem Asil'e Tebrik Mesajı

Bakan Bak'tan Avrupa Şampiyonu Adem Asil'e Tebrik Mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şampiyon olan milli sporcu Adem Asil'i tebrik etti.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Adem Asil'i yürekten tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanlara teşekkür ediyor, Adem Asil'in başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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