Bakan Bak'tan Avrupa Kupası 1 şampiyonu Fenerbahçe İstanbul Jet'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Fuzul ile Fenerbahçe İstanbul Jet'in karşılaştığı Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1 finalinde şampiyon olan sarı-lacivertli takımı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İki güzide kulübümüz Galatasaray Fuzul ile Fenerbahçe İstanbul Jet'in karşılaştığı Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1 finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Fenerbahçe İstanbul Jet'i kutluyorum. İtalya'da oynanan finalde mücadele eden Galatasaray Fuzul'ü da tebrik ediyorum. Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'de finalist olarak bizleri gururlandıran temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Her iki kulübümüzün başarılarının devamını diliyorum."