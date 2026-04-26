Haberler

Bakan Bak'tan Avrupa Kupası 1 şampiyonu Fenerbahçe İstanbul Jet'e tebrik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Fuzul ile Fenerbahçe İstanbul Jet'in karşılaştığı Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1 finalinde şampiyon olan sarı-lacivertli takımı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İki güzide kulübümüz Galatasaray Fuzul ile Fenerbahçe İstanbul Jet'in karşılaştığı Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1 finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Fenerbahçe İstanbul Jet'i kutluyorum. İtalya'da oynanan finalde mücadele eden Galatasaray Fuzul'ü da tebrik ediyorum. Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'de finalist olarak bizleri gururlandıran temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Her iki kulübümüzün başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı

45 yıl sonra aynı otel! Trump'a suikast girişiminde tuhaf tesadüf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi

Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı

Tüm ürünlerin fiyatı 100 liraya indi dükkan önünde izdiham yaşandı
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var

Görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
Hac yolunda hayatını kaybetti

Dualarla çıktığı yolda kutsal topraklara varamadan hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi

Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor
Sarıyer'de üniversite öğrencilerine taciz! Kuaförde yakalandı 'Şeytana uydum' dedi

İstanbul'un bir ilçesi ayakta! Üniversiteli kızları takip edip...
Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı! Boyutu ağızları açık bıraktı

Gören gözlerine inanamadı! Bilim kurgu filminden fırlamış kadar büyük