Bakan Bak'tan Adem Asil'e Tebrik Mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'daki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil'i tebrik etti.
GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde de altın madalya kazanarak ikinci şampiyonluğunu elde eden milli sporcumuz Adem Asil'i kutluyorum."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor