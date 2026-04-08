Bakan Bak: 'Özel sporcular bizim için çok kıymetli'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, çektikleri videolarla kendisine maç davetinde bulunan down sendromlu sporcularla parkede bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, çektikleri videolarla kendisine maç davetinde bulunan down sendromlu sporcularla parkede bir araya geldi. Bakan Bak, Ankara Üniversitesi Spor Salonunda özel sporcularla birlikte basketbol maçı oynadı.

Bakan Bak, tamamı özel sporculardan oluşan beyaz takımda yer aldı. Mavi takımda ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın özel sporcularla birlikte mücadele etti.

Sporcuların ailelerinin de izlediği maçta hava atışını, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar yaptı. Karşılaşmayı Bakan Bak'ın formasını giydiği beyaz takım kazanırken, Bakan Bak, maç sonunda galibiyet sevincini sporcularla birlikte kutladı.

"Türkiye Özel Sporcular Federasyonu da bu anlayışla yoğun bir şekilde çalışıyor"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Osman Aşkın Bak, özel sporcular ile birlikte basketbol oynamaktan büyük keyif aldıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız engelli kardeşlerimizin spor yapabilmeleri için çok destekte bulunuyor. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu da bu anlayışla yoğun bir şekilde çalışıyor. Özel sporcular bizim için çok kıymetli. Pek çok branşta büyük başarılar elde ediyorlar. Onlarla bir araya geldik. Güzel bir maç oldu. Beyaz takım olarak biz kazandık. Güzel oynadılar, hepsini tebrik ediyorum. Onlara destek olan ailelerine, antrenörlerine teşekkür ediyoruz. Sporcularımızın sevinci, mutluluğu bizler için değerli" diye konuştu.

Bakan Bak, konuşmasının sonunda özel sporcuları çok sevdiklerini belirtti. Ayrıca Bakan Bak ile sporcular, karşılıklı olarak "En büyük Türkiye" tezahüratı yaptı.

Osman Aşkın Bak, daha sonra günün anısına sporcularla birlikte yaş pasta kesti, organizasyona katılan özel sporculara hediye verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı