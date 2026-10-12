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Bakan Bak, Kırıkkale'de spor kompleksini açtı; Galatasaray Madeş Mobilya 3-1 kazandı

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Bakan Bak, Kırıkkale'de spor kompleksini açtı; Galatasaray Madeş Mobilya 3-1 kazandı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırıkkale Yeni Spor Kompleksi'nin açılışını yaptı. Açılış günü oynanan finalde Galatasaray Madeş Mobilya, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yendi; Bak, maçı tribünden izleyip şampiyona kupasını verdi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırıkkale Yeni Spor Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kırıkkale Yeni Spor Kompleksi'nde, Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası final karşılaşması oynandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Bankkart ile Galatasaray Madeş Mobilya arasında oynanan final müsabakasını tribünden takip etti. Galatasaray Madeş Mobilya'nın 3-1 kazandığı karşılaşmanın ardından Kırıkkale Yeni Spor Kompleksi'nin resmi açılışı yapıldı. Bakan Bak, açılışı gerçekleştirerek spor tesisini hizmete sundu. Açılışın ardından düzenlenen madalya ve kupa töreninde, şampiyon Galatasaray Madeş Mobilya'ya kupasını Bakan Bak takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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