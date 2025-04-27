Bakan Bak, Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını Tebrik Etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Avrupa Kupası 1'de şampiyon olan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Bakan, sosyal medya hesabından takıma başarılar dileyerek, finaldeki galibiyetlerini kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Avrupa Kupası 1'de şampiyon olan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı tebrik etti.
Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İtalya'da düzenlenen IWBF EuroCup 1 finalinde Les Aigles Du Velay'ı mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray Fuzul'u tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor