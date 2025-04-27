Bakan Bak, Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Avrupa Kupası 1'de şampiyon olan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı tebrik etti.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İtalya'da düzenlenen IWBF EuroCup 1 finalinde Les Aigles Du Velay'ı mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray Fuzul'u tebrik ederim." ifadelerini kullandı.