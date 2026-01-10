Bakan Bak Süper Kupa Şampiyonu Fenerbahçe'yi tebrik etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Turkcell Süper Kupa 2025 final maçında rakibi Galatasaray'ı yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'yi yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa 2025 final maçında rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi kutluyorum. Sarı lacivertli ekibin başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Bu sene yeni formatıyla bize büyük heyecan yaşatan, dörtlü final organizasyonunda mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor'a da teşekkürlerimi sunuyorum."