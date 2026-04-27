Bakan Bak, Efeler Ligi Şampiyonu Ziraat Bankkart'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol Efeler Ligi 2025-2026 sezonu şampiyonu Ziraat Bankkart için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ziraat Bankkart ile Galatasaray takımlarının karşılaştığı Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinde rakibini yenerek Voleybol Efeler Ligi 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Ziraat Bankkart'ı kutluyorum. Final serisinde mücadele eden Galatasaray'ı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum." - ANKARA

