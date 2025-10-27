Bakan Bak, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazanan Sporcuları Tebrik Etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Emine Göğebakan ve Nafia Kuş Aydın'ı tebrik etti. Bakan, sporcuların başarısında emeği geçenleri de kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Emine Göğebakan ve Nafia Kuş Aydın'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 46 kiloda altın madalya kazanan Emine Göğebakan ve kadınlar +73 kiloda şampiyon olan Nafia Kuş Aydın'ı yürekten kutluyorum. İki sporcumuzun başarısında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."
