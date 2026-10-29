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Bakan Bak, Cumhuriyet'in 103. yılı mesajında Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını yad etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bak, Cumhuriyet'in 103. yılına ilişkin mesajında Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanları rahmet ve minnetle yad etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Bak, Cumhuriyet'in ilanının 103. yılına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ülkemizin istiklali ve istikbali için mücadele eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Aziz ruhları şad olsun."

Kaynak: AA
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