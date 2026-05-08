Bakan Bak, Arsin Spor Kompleksi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Spora yapılan 1 liralık yatırım bize 5 lira olarak geri döner. Spor yapan çocuk kötü alışkanlıklara gitmez. Onu iyileştirmek için uğraşmanıza gerek yok, emniyet tedbirleri için uğraşmanıza gerek yok." dedi.

Arsin Spor Kompleksi ve İlçe Stadı açılışında konuşan Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Gittiğiniz her yerde spor tesisi yapın' talimatı olduğunu belirterek, "Sağlıklı yaşam için sporun önemi ortada." ifadesini kullandı.

İlçe Stadı'nın 2007'de yapıldığını hatırlatan Bak, "Arsin Stadı'nı yeniledik. Bin kişilik tribünüyle, yeni tesisleriyle. Yan tarafına bir bocce salonu yaptık ve ilçe müdürlüğünü de buraya inşa etmiş olduk. Güzel bir spor kompleksi oldu." dedi.

Trabzon'un her ilçesinin profesyonel liglerde temsil edildiğini dile getiren Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllarca Türk sporunu domine etmiş bir şehir Trabzon. Bugün de yenilerini ekliyoruz. Akçaabat'ta yarı olimpik havuzun açılışını yaptık. Üç ay içerisinde 9 bin 800 vatandaşımız faydalanmış. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Türkiye çapında yaptığımız havuzlarla bugün sayıları 800'de, inşaat halinde olanları tamamladığımızda 1000'e ulaşacağız. Yarı olimpik ve olimpik olmak üzere 1000 havuzu olan bir ülke burası."

"Spor yapan çocuk kötü alışkanlıklara gitmez"

Bakanlık olarak en önemli görevlerinin bağımlılıkla mücadele olduğunun altını çizen Bak, şunları kaydetti:

"Dijital bağımlılık, uyuşturucu, içki, kumar, kötü alışkanlıklarla mücadele... Bütün ailelere, velilere söylüyoruz çocuklarınızı tesislerimize getirin. Biz de okullarda yetenek taramaları yaparak çocukları seçiyoruz, branşlara ayırıyoruz ama ailelere de görev düşüyor. Hareket etmek zorundayız. Sağlık harcamalarımıza çok büyük katkısı var sporun. Spora yapılan 1 liralık yatırım bize 5 lira olarak geri döner. Spor yapan çocuk kötü alışkanlıklara gitmez. Onu iyileştirmek için uğraşmanıza gerek yok, emniyet tedbirleri için uğraşmanıza gerek yok. Hastaneye az gider, çevresine az zarar verir, toplumla uyumludur, başarılıdır, paylaşmayı öğrenir."

Çok sayıda spor yatırımının tamamlandığını ve büyük yatırımlar yapılmaya devam edildiğini aktaran Bak, "Onlarca kapalı spor salonu, atletizm pistleri, büyük yatırımlar yapılmaya devam ediyor. Trabzon bunların hepsini hak diyor. Daha fazlasını hak ediyor. Çünkü Trabzon, bir spor şehri. Trabzon'a 2 yurt kazandırıyoruz. Birini bu yıl yetiştireceğiz. Diğerini de kampüsün içine 800 kişilik, onu da önümüzdeki yıla yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Açılış programına, Vali Tahir Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Arsin Kaymakamı Şule Demirtaş, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, sporcular, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Bak, daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.