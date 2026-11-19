Bakan Bak, altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ve Ebru Acer'i tebrik ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Bak, Tayland'daki Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda teklerde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ve Ebru Acer'i tebrik etti. Bak, Abdullah Öztürk'ün dünya şampiyonluğunun sevindirici olduğunu belirterek 3 altın ve 3 bronzla biten şampiyonada milli sporcuları kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tayland'da düzenlenen Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda tekler kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcular Abdullah Öztürk ve Ebru Acer için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Tayland'ın Pattaya şehrinde düzenlenen 2026 Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda tekler kategorisinde ilk dünya şampiyonluğunu elde eden Abdullah Öztürk ve Ebru Acer'i yürekten tebrik ediyorum. Avrupa şampiyonası ve paralimpik oyunlarında altın madalyası bulunan Abdullah Öztürk'ün ilk dünya şampiyonluğunu elde etmesi bizleri ayrıca sevindirdi. Yapılan müsabakaların ardından sona eren 2026 Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nı 3 altın ve 3 bronz madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı tekrar kutluyor, sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."