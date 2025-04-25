Bakan Bak, Almina Tude Uygun'un Vefatına Başsağlığı Diledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski milli futbolcu, teknik direktör Bülent Uygun'un kıymetli kızı Almina Tude Uygun'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Almina Tude kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.