Baja Troia Türkiye sona erdi, kazanan birinci oldu
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Avrupa Cross-Country Baja Kupası'nın 2. ayağı Baja Troia Türkiye, zorlu parkurda tamamlandı. Birinci Racing Performance Takımı'ndan Yağız Birinci ve Uğur Tepe, şampiyonluğu elde etti.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Cross-Country Baja Kupası'nın 2. ayağı Baja Troia Türkiye sona erdi.
Türkiye'nin offroad branşındaki ilk FIA onaylı organizasyonu olan ve İstanbul Offroad Spor Kulübü (İSOFF) tarafından düzenlenen Baja Troia Türkiye, Kaz Dağları'nın eteklerinden başlayıp Truva Antik Kenti'ne kadar uzanan toplam 637 kilometrelik zorlu parkurda gerçekleştirildi.
FIA Avrupa Baja Kupası'nın 2. ayağı Baja Troia Türkiye'nin kazananı, Birinci Racing Performance Takımı'ndan pilot Yağız Birinci ve copilot Uğur Tepe oldu.
Truva Atı önünde Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın katılımıyla düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.