Haberler

Bahri Tanrıkulu, Altay Dili Tekvando Birliği Asbaşkanı oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen zirvede Altay Dili Tekvando Birliği asbaşkanlığına seçildi. Birlik başkanlığına ise Kazakistan Tekvando Federasyonu Başkanı Kudrat Shamiyev getirildi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Altay Dili Tekvando Birliğinde asbaşkanlık görevine getirildi.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen zirvede Altay Dili Tekvando Birliğinin yönetim kadrosu belli oldu.

Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Moğolistan, Azerbaycan, Güney Kore, Japonya ve Rusya federasyon temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda, birliğin vizyonu ve yeni yönetim şeması karara bağlandı.

Kazakistan Tekvando Federasyonu Başkanı Kudrat Shamiyev, yapılan görüşmeler ve oylamalar sonucunda birliğin ilk başkanı seçildi. Bahri Tanrıkulu ise asbaşkanlık görevine getirildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı

Trump'ın tehditleri gerilimi yükseltti! İran masayı terk etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş'a kararını iletti: Beni bekleyin

Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş'a kararını iletti: Beni bekleyin
Meclis'e 'kadınlar da askere alınsın' başvurusu

Talep Meclis'e geldi: Kadınlara zorunlu askerlik
Kene tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır: 62 ilde doğaya salınacaklar

51 binlik ordu hazır! 62 ilde birden görev yapacaklar

Archie Brown'a 16 milyonluk teklif! Aziz Yıldırım düşünmeden yanıtladı

Archie Brown'a 16 milyonluk teklif! Aziz Yıldırım 1 saniye düşünmedi
İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü

İstek şarkısı çalınmadı, düğün evini kan gölüne çevirdi
Osimhen'e dev talip! Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor

Victor Osimhen'e dev talip! Galatasaray servet kazanabilir
Anlaşma tamam: Amedspor'a milli kaleci geliyor

Amedspor milli kaleciyle anlaşmaya vardı