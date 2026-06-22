Bahri Tanrıkulu, Altay Dili Tekvando Birliği Asbaşkanı oldu

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Altay Dili Tekvando Birliğinde asbaşkanlık görevine getirildi.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen zirvede Altay Dili Tekvando Birliğinin yönetim kadrosu belli oldu.

Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Moğolistan, Azerbaycan, Güney Kore, Japonya ve Rusya federasyon temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda, birliğin vizyonu ve yeni yönetim şeması karara bağlandı.

Kazakistan Tekvando Federasyonu Başkanı Kudrat Shamiyev, yapılan görüşmeler ve oylamalar sonucunda birliğin ilk başkanı seçildi. Bahri Tanrıkulu ise asbaşkanlık görevine getirildi.