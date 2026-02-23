Haberler

Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi

Güncelleme:
Futbolda bahis ve şike soruşturmasında kulüp yöneticilerine yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 şüphelinin 11'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

  • İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen şike ve bahis operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınan 11 şüpheli için tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
  • Tutuklama istenen şüpheliler Abdullah SANCAK, Aytaç ALTAY, Bahadır HAKTANIR, Tuncay GÜLEL, Ersin SARIKAYA, Mustafa TÜTÜNCÜ, Osman TOPAL, Tahsin ÇOBAN, Ferhat KARADEMİR, Orhan DÖNMEZ ve Osman SERPER'dir.

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

32 ŞÜPHELİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerine yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

SAĞLIK KONTROLÜ SONRASI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Anadolu Ajansı'ndan Zeynep Yeşildal'ın haberine göre; Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

11 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama istenen şüphelilerin isimleri şöyle:

  • Abdullah SANCAK (Adana Demirspor)
  • Aytaç ALTAY (Antalyaspor)
  • Bahadır HAKTANIR (Antalyaspor)
  • Tuncay GÜLEL (Antalyaspor)
  • Ersin SARIKAYA (Giresunspor)
  • Mustafa TÜTÜNCÜ (Giresunspor)
  • Osman TOPAL (Giresunspor)
  • Tahsin ÇOBAN (Giresunspor)
  • Ferhat KARADEMİR (Giresunspor)
  • Orhan DÖNMEZ (Kocaelispor)
  • Osman SERPER (Konyaspor)
Kaynak: AA / Cemre Yıldız
