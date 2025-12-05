Haberler

Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek

Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'yi sarsan bahis soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Başsavcılık, soruşturmaya konu olan iki maçın Ankaraspor–Nazilli Belediyespor ve Ümraniyespor–Giresunspor olduğunu açıkladı. Maçla bağlantılı olarak Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve iki antrenör hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Türkiye'de futbol dünyasını sarsan geniş çaplı bahis soruşturmasının detayları netleşmeye başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, dosyaya iki maçın dahil edildiği açıklandı.

O maçlar;

Ankaraspor – Nazilli Belediyespor (28 Nisan 2024)

Ümraniyespor – Giresunspor (24 Aralık 2023)

Her iki maçta da olağan dışı bahis hareketleri ve maçın akışına aykırı istatistikler tespit edildiği belirtildi.

"ŞUT ATILMAYAN MAÇ" OLAYI DOSYANIN MERKEZİNDE

Soruşturmanın ilk ayağında yer alan Ankaraspor–Nazilli Belediyespor karşılaşması, "şut atılmayan maç" olarak kayıtlara geçmişti. Bu durum, maç manipülasyonu ihtimalini güçlendiren kritik bir veri olarak değerlendirildi.

Maçla bağlantılı olarak Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve iki antrenör hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ÜMRANİYESPOR–GİRESUNSPOR MAÇI DA MERCEK ALTINDA

TFF 1. Lig'de oynanan Ümraniyespor–Giresunspor mücadelesi de dosyaya dahil edildi. Maç sonucuna etki edecek şekilde anlaşma yapıldığı şüphesiyle 1 futbolcu dahil toplam 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

OPERASYONUN KAPSAMI GENİŞLEDİ: 46 İSİM HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Futbol camiasının tanınmış isimleri de soruşturmanın odağına girdi.

Gözaltı kararı bulunanlar arasında:

  • Spor yorumcusu Ahmet Çakar
  • Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak
  • Üst klasman hakemi Zorbay Küçük
  • Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş
  • Galatasaraylı Metehan Baltacı

Toplam 46 kişi hakkında yakalama ve gözaltı işlemleri başlatıldı. Yapılan operasyonlarda 35 kişi gözaltına alındı, 5 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Emniyetin yürüttüğü arama ve el koyma işlemleri devam ederken, soruşturmanın yeni isimlere uzanabileceği belirtiliyor. Türkiye gündemini sarsan dosya, futbol dünyasında kapsamlı bir temizliğin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Diş çekiminde ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum

Ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Son düzlüğe girildi: Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Gündem yaratacak iddia: Memura 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi geri çekildi

30 bin TL'lik sürpriz zam teklifi hesaba yatmadan iptal edildi
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü SDG arasında çatışma

Sınır komşumuz karıştı! Keskin nişancılara İHA'lar karşılık verdi
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
Marketten aldığı ekmeğin içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

Marketten aldığı ekmeğin içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı

Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı
Benzin istasyonuna baltayla saldırdı, alev bir anda her yeri sardı

Baltayla istasyona saldırdı, alevler bir anda her yeri sardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.