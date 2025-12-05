Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek

Türkiye'de futbol dünyasını sarsan geniş çaplı bahis soruşturmasının detayları netleşmeye başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, dosyaya iki maçın dahil edildiği açıklandı.

O maçlar;

Ankaraspor – Nazilli Belediyespor (28 Nisan 2024)

Ümraniyespor – Giresunspor (24 Aralık 2023)

Her iki maçta da olağan dışı bahis hareketleri ve maçın akışına aykırı istatistikler tespit edildiği belirtildi.

"ŞUT ATILMAYAN MAÇ" OLAYI DOSYANIN MERKEZİNDE

Soruşturmanın ilk ayağında yer alan Ankaraspor–Nazilli Belediyespor karşılaşması, "şut atılmayan maç" olarak kayıtlara geçmişti. Bu durum, maç manipülasyonu ihtimalini güçlendiren kritik bir veri olarak değerlendirildi.

Maçla bağlantılı olarak Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve iki antrenör hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ÜMRANİYESPOR–GİRESUNSPOR MAÇI DA MERCEK ALTINDA

TFF 1. Lig'de oynanan Ümraniyespor–Giresunspor mücadelesi de dosyaya dahil edildi. Maç sonucuna etki edecek şekilde anlaşma yapıldığı şüphesiyle 1 futbolcu dahil toplam 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

OPERASYONUN KAPSAMI GENİŞLEDİ: 46 İSİM HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Futbol camiasının tanınmış isimleri de soruşturmanın odağına girdi.

Gözaltı kararı bulunanlar arasında:

Spor yorumcusu Ahmet Çakar

yorumcusu Ahmet Çakar Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak

Üst klasman hakemi Zorbay Küçük

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş

Galatasaraylı Metehan Baltacı

Toplam 46 kişi hakkında yakalama ve gözaltı işlemleri başlatıldı. Yapılan operasyonlarda 35 kişi gözaltına alındı, 5 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Emniyetin yürüttüğü arama ve el koyma işlemleri devam ederken, soruşturmanın yeni isimlere uzanabileceği belirtiliyor. Türkiye gündemini sarsan dosya, futbol dünyasında kapsamlı bir temizliğin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.