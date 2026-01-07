Haberler

Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen teknik sorumluların listesini açıkladı. Listede Süper Lig'in eski gol kralı Gökhan Ünal ile 1. Lig'de iki kez gol kralı olan Taner Gülleri'nin yer alması dikkat çekti.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu olan 108 teknik adam ile tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen 104 menajeri PFDK'ya sevk etti.
  • Bahis soruşturmasında sevk edilenler arasında eski Süper Lig gol kralı Gökhan Ünal ve 1. Lig'de iki kez gol kralı olan Taner Gülleri bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen teknik direktörler ve menajerleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu görevi üstlenen 108 teknik adam ile TFF'ye tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen 104 menajer tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

İKİ ESKİ GOL KRALI DA LİSTEDE

Açıklanan listede, bir dönem Süper Lig gol kralı olan Gökhan Ünal ile 1. Lig'de iki kez gol kralı olan Taner Gülleri'nin de bulunması gündem oldu.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

TFF'den yapılan açıklamada, soruşturmanın kapsamına dair şu ifadelere yer verildi:

" Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

GOL KRALLARI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

TFF'nin açıkladığı sevk listesinde yer alan iki isim, geçmişteki başarılarıyla öne çıkmıştı:

  • Gökhan Ünal: Süper Lig'de gol krallığı yaşamıştı.
  • Taner Gülleri: 1. Lig'de iki kez gol kralı olmuştu.

Listenin tam hali için tıklayınız

