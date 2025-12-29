Haberler

Bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve 75 bölgesel gözlemci, PFDK'ye sevk edildi

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve 75 bölgesel gözlemciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. TFF, bahis oynadığı tespit edilen kişilerin disiplin talimatları çerçevesinde tedbirli olarak sevk edileceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve 75 bölgesel gözlemciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem ve bölgesel gözlemcilerin futbol disiplin talimatının 57. maddesi uyarınca 29 Aralık tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
