297 antrenör daha bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamındaki son gelişmelerde, son 5 yılda Süper Lig harici profesyonel liglerde görev yapmış 297 antrenör, bahis oynadığı tespit edilerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig harici profesyonel liglerde görev yapmış olan antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 19.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verildiği açıklandı. - İSTANBUL

