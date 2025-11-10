Haberler

Bahis Soruşturması Sonrası 3 Oyuncu Kadrodan Çıkarıldı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında A Milli Takım'dan Eren Elmalı'nın yanı sıra Ümit ve U19 Milli Takımlardan da iki oyuncunun aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen Eren Elmalı'nın A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Ümit Milli Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Milli Takımı'ndan Ege Albayrak'ın da aday kadrolardan çıkarıldı.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

" Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesinin ardından, A, Ümit ve U19 Milli Takımlarımızın aday kadrolarında değişikliğe gidildi.

Buna göre A Milli Takım'dan Eren Elmalı, Ümit Milli Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Milli Takımı'ndan Ege Albayrak, ilgili takımlarımızın aday kadrolarında çıkarıldı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
