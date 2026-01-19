Bahis soruşturması kapsamında 297 antrenör PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig harici profesyonel liglerde son 5 yılda görev yapan 297 antrenör, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
297 ANTRENÖR PFDK'YE SEVK EDİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında, bahis oynadığı tespit edilen 297 antrenörün tedbirli olarak sevk edildikleri belirtildi.
