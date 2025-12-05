Bahis skandalında Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı

Futbol dünyasını sarsan bahis skandalında soruşturma derinleşiyor. İlk dalganın ardından savcılık talimatıyla bu kez çok daha kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

ZORBAY KÜÇÜK DE GÖZALTINA ALINDI

Hakem Zorbay Küçük, banka hesaplarında tespit edilen olağan dışı finansal işlemler nedeniyle yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetici ve futbolcular hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde operasyon yapıldı ve 46 futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ve eşi de var.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Adana Demirspor Kulübü'nün eski başkanı Murat Sancak ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük de gözaltına alındı.