Bahis skandalında Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı

Bahis skandalında Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı
Güncelleme:
Futbolda patlak veren büyük bahis soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldı. Hakem Zorbay Küçük, banka hesaplarındaki şüpheli hareketler nedeniyle gözaltına alındı.

  • Hakem Zorbay Küçük, banka hesaplarındaki olağan dışı finansal işlemler nedeniyle yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 46 futbolcu ve bazı kulüp yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Gözaltına alınanlar arasında eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ile eşi, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı da bulunuyor.

Futbol dünyasını sarsan bahis skandalında soruşturma derinleşiyor. İlk dalganın ardından savcılık talimatıyla bu kez çok daha kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

ZORBAY KÜÇÜK DE GÖZALTINA ALINDI

Hakem Zorbay Küçük, banka hesaplarında tespit edilen olağan dışı finansal işlemler nedeniyle yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Bahis skandalında yeni gelişme! Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetici ve futbolcular hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde operasyon yapıldı ve 46 futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ve eşi de var.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Adana Demirspor Kulübü'nün eski başkanı Murat Sancak ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük de gözaltına alındı.

Bahis skandalında yeni gelişme! Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı

