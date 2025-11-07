Haberler

Bahis Skandalı: 21 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis iddialarıyla ilgili olarak aralarında 17 hakem ve 1 Süper Lig takımı başkanının bulunduğu toplam 21 kişi hakkında gözaltı kararı aldı. Soruşturma kapsamında, söz konusu şahısların bahis oyunlarıyla ilgili olarak görevleriyle bağdaşmayan eylemleri inceleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27/10/2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine devam eden soruşturmada,

-Hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak,görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve hakemlik görevi dışındaki kendi gelirlerinin mukayese edilmesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme suç iddialarının incelemeye alınması neticesinde; ilk aşamada 17 hakem (A.K.K. - A.T. - B.K. - B.T. - B.E.A. - C.B. - E.A. -M.Y. -M.Ö. - N.O. - N.K. - S.E.T. - Ş.B. - U.T. - U.K. - Y.Y - Y.Ş.) hakkında Türk Ceza Kanunu'da yer alan "görevi kötüye kullanma" ve 6222 sayılı kanunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçu iddiaları bakımından

-Futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeni ile Trendyol Süper Lig'de bulunan 1 futbol takımının başkanı (M.Ö.), 1 takımın eski sahibi (T.C.) ile eski dernek başkanı (M.F.S) hakkında 6222 sayılı kanunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçu iddiaları bakımından

-Bu soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı değerlendirilen U.E isimli kişi hakkında Türk Ceza Kanunu 'nda yer alan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu iddiası bakımından, toplam 21 kişi hakkında İstanbul dahil toplam 12 farklı şehirdeki adreslerde arama-elkoyma ve gözaltına alma tedbiri uygulanmıştır.

Soruşturmaya konu ülkemiz futbol liglerinde yer alan futbolcu,hakem gibi insan ve futbol kulübü, üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı gözönüne alındığında, devam eden bu adli soruşturma kapsamında lehe ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz ve hassasiyetle toplanması gereken bu süreçte, iddia olunan eylemler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma ve TFF tarafından yürütülen idari soruşturma delil durumu, yaptırım müeyyideleri ve devamındaki kanun yolu aşamaları bakımından farklı değerlendirilmesi gereken iki olgudur. TFF'nin idari olarak haklarında işlem yürüttüğü kişilerin adli bakımından değerlendirmesi farklı olabileceği gibi, TFF tarafından hiç işlem yapılmayan kişilere ayrıca adli işlem yapılması mümkündür. Bu nedenle mevcut adli soruşturma kapsamında TFF tarafından yapılan disiplin değerlendirmesinden faydalanılarak ancak bu idari süreçteki bilgi ve belgelere bağlı kalınmadan, res'en yapılan değerledirmeler sonucunda tespit edilen yukarıda belirli kişiler hakkında bu işlemler tesis edilmiştir.

Ülkemiz tüm futbol liglerindeki oyuncu, teknik kişi, idareci ve benzer surette her ne sıfatla olursa olsun görev alan kişilerin sayısının çokluğu ile incelenmesi gereken müsabakalar dikkate alındığında; öncelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen yapılacak araştırmalar ışığında ve ayrıca bunun yanında ilgili tüm kurum-kuruluşlarla koordinasyon halinde ara verilmeksizin bu tür iddialara dair soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin bilinmesi, özellikle sosyal medyada yer alan ve kaynağı belirlenemeyen teyitsiz hiçbir bilgiye itibar edilmemesi hususu, kamuoyununu bilgisine duyurulur." - İSTANBUL

