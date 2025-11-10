Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

BEŞİKTAŞ'TAN İKİ İSİM LİSTEDE YER ALDI

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta takım takım kaptanı Necip Uysal ve deneyimli file bekçisi Ersin Destanoğlu da listede yer aldı.

''OYNAMADIM, BAHİS HESABIM OLMADI''

Necip Uysal sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hayatı boyunca bahis oynamadığını duyurdu. Necip Uysal açıklamasında, ''Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın.'' ifadelerini kullandı.