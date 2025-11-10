Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu listesinde yer alan ve PFDK'ya sevk edilen Necip Uysal açıklama yaparak ''Hayatım boyunca bahisle işim olmadı'' dedi.
- Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
- Beşiktaş takım kaptanı Necip Uysal ve kaleci Ersin Destanoğlu, bahis oynadığı tespit edilen futbolcular listesinde yer aldı.
- Necip Uysal, hayatı boyunca bahis oynamadığını ve bahis hesabı olmadığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
BEŞİKTAŞ'TAN İKİ İSİM LİSTEDE YER ALDI
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta takım takım kaptanı Necip Uysal ve deneyimli file bekçisi Ersin Destanoğlu da listede yer aldı.
''OYNAMADIM, BAHİS HESABIM OLMADI''
Necip Uysal sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hayatı boyunca bahis oynamadığını duyurdu. Necip Uysal açıklamasında, ''Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın.'' ifadelerini kullandı.