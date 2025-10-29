Haberler

Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Güncelleme:
TFF, bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Disipline gönderilen hakemler, 'bahis oynama' suçlamasıyla yargılanacak ve 48 saat içinde savunma verecek. Bu skandalda 7 üst klasman hakem de yer alırken aralarında FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük de bulunuyor. İşte o hakemlerin bu sezonki maç karneleri ve verdikleri kart-penaltı sayıları...

  • Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
  • Bahis operasyonunda adı geçen 7 üst klasman hakemi arasında Zorbay Küçük, Yunus Dursun, Seyfettin Alper Yılmaz, Muhammed Selim Özbek, Melih Kurt, Mehmet Ali Özer ve Egemen Artun yer alıyor.
  • Hakemler, kararın açıklanmasından itibaren 48 saat içinde savunma verecek ve 45 günden fazla hak mahrumiyeti alanların lisansları düşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin kuruluna sevk etti. Listede Süper Lig ve 1. Lig maçlarını yöneten 7 üst klasman hakemi yer aldı.

48 SAAT İÇİNDE SAVUNMA VERECEKLER

Bu isimlerin yanı sıra, 15 üst klasman yardımcı hakemi, 36 klasman hakemi, 94 de klasman yardımcı hakemi PFDK'ya sevk edildi. İlgili hakemler kararın açıklanmasından itibaren 48 saat içinde savunma verecek.

7 ÜST KLASMAN HAKEMİN İSİMLERİ

Skandal listede 7 üst klasman hakem yer aldı. Bu isimler arasında FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük'ün yanı sıra Yunus Dursun, Seyfettin Alper Yılmaz, Muhammed Selim Özbek, Melih Kurt, Mehmet Ali Özer ve Egemen Artun bulunuyor.

ÜST KLASMAN HAKEMLERİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

7 hakemin maç performansları şöyle:

  • Zorbay Küçük: 9 maçta görev aldı, 40 sarı kart, 1 kırmızı kart gösterdi, 3 kez penaltı verdi.
  • Yunus Dursun: 3 maçta 15 sarı, 1 kırmızı kart çıkardı, 3 kez penaltı kararı verdi.
  • Seyfettin Alper Yılmaz: 4 maçta 17 sarı kart gösterdi.
  • Melih Kurt: 5 maçta 22 sarı kart, 2 penaltı kararı verdi.
  • Mehmet Ali Özer: 3 karşılaşmada 16 sarı kart ve 1 penaltı kararı verdi.
  • Egemen Artun: 4 maçta 18 sarı kart ve 1 penaltı kararı verdi.
  • Muhammed Selim Özbek: 3 maçta görev yaptı, kart istatistikleri açıklanmadı.

KARİYERLERİ TEHLİKEDE

PFDK'nın değerlendirmesi sonucunda 45 günden fazla hak mahrumiyeti alan hakemlerin lisansları düşecek ve hakemlik kariyerleri sona erecek. Bu nedenle, söz konusu 7 hakemin alacağı ceza, Türk futbolunda hakemlik camiasında büyük bir kırılma noktası oluşturabilir. TFF'nin süreçle ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir açıklama yapması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
