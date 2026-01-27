Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Aris'i ağırlayacak
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 16. haftasında yarın Yunanistan'ın Aris ekibini konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Grubunda geride kalan haftalarda 10 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, 2. sırada yer alıyor.
Bahçeşehir Koleji, organizasyondaki son maçında İsrail'in Hapoel Midtown takımını 94-82 yendi.
Aris ise 7 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.
Bahçeşehir Koleji, sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada Yunanistan temsilcisini deplasmanda 86-76 mağlup etti.