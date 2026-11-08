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Bahçeşehir Koleji, Yukatel Denizli Basket'i 97-86 yenerek 6. galibiyetini aldı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Yukatel Denizli Basket'i 97-86 mağlup etti. Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji ligde 6. galibiyetini alırken Yukatel Denizli Basket 6. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Yener Yılmaz, Samet Biner

Bahçeşehir Koleji: Flynn 12, Reed 14, Ponitka 18, Williams 14, Cavanaugh 2, Avramovic 14, İsmet Akpınar, Inglis 5, Furkan Haltalı 5, Kenan Sipahi 2, Dileo 11, Mustafa Yiğit Açar

Yukatel Denizli Basket: Ivey 14, Bailey 19, Meeks 25, Pecarski 6, Mahir Ağva 4, Dunn 3, Mustafa Yılmaz 3, Egemen Güven 10, Amzil 2

1. Periyot: 24-27

Devre: 51-50

3. Periyot: 79-61

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Yukatel Denizli Basket'i 97-86 mağlup etti.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligde 6. galibiyetini aldı. Yukatel Denizli Basket ise 6. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
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