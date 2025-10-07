Haberler

Bahçeşehir Koleji, Umana Reyer ile BKT Avrupa Kupası'nda Mücadele Edecek

Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında yarın İtalyan ekibi Umana Reyer'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak. Takım, grubun ilk maçında Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı 98-90 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında yarın İtalyan ekibi Umana Reyer'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki ilk maçında Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı deplasmanda 98-90 mağlup etti.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, kupada direkt çeyrek finale yükselecek. Her iki grupta 3. ile 6. sıra arasındaki ekipler ise 10-11 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden çeyrek final için mücadele edecek.

