Bahçeşehir Koleji U16 Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

BAHÇEŞEHİR Koleji U16 Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2024-2025 sezonunda düzenlediği U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. Bu sezon U16, U14 ve U18 takımlarıyla dikkat çeken Bahçeşehir Koleji'nin son 3 sezonda 5'inci Türkiye şampiyonası zaferini elde ettiği belirtildi.

Bahçeşehir Koleji U16 Takımı, ligin başından sonuna kadar sergilediği takım oyunuyla rakiplerine üstünlük sağladı. U16 Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2024-2025 sezonunda düzenlediği U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. Bahçeşehir Koleji'nin son 3 sezonda 5'inci Türkiye şampiyonası zaferini elde ettiği belirtildi.

Kulübün en genç yaş gruplarından biri olan U14 Takımı ise sezonu Türkiye ikinciliğiyle tamamladı. Henüz gelişimlerinin başında olan sporculardan oluşan genç ekip, turnuva boyunca sergilediği mücadele, teknik kapasite ve oyun disipliniyle tam not aldı. Final maçında Anadolu Efes'e karşı oynayan U14 Takımı, sahadan ikincilikle ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji U18 Basketbol Takımı sezonunu Türkiye dördüncülüğü ile noktaladı. Sezon boyunca genç oyuncular, sergiledikleri mücadele, dayanıklılık ve oyun disipliniyle dikkat çekti. Takımın elde ettiği dördüncülük derecesinin, oyuncuların bireysel gelişim süreci açısından önemli bir basamak olduğu ifade edildi.

Öte yandan Bahçeşehir Koleji, Türk spor tarihinde bir ilke imza atarak aynı turnuvaya üç farklı U18 takımıyla (İstanbul U18A, İzmir U18, İstanbul U18B) katılım gösterdi. Bu başarının, kulübün oyuncu yetiştirme kapasitesinin yanı sıra organizasyonel gücünü ve Türkiye geneline yayılan altyapı modelinin sağlamlığını da gözler önüne serdiği belirtildi.