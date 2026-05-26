Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor'u 91-65 yenerek seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 28 Mayıs'ta Trabzon'da oynanacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Can Mavisu

Bahçeşehir Koleji: Homesley 8, Flynn 9, İsmet Akpınar 11, Cavanaugh 7, Williams 12, Mitchell 8, Furkan Haltalı 7, Ponitka 5, Göktuğ Baş 2, Hale 22, Ahmet Arda Aydın

Trabzonspor : Reed 15, Berk Demir 3, Yeboah 5, Hamm 16, Taylor 7, Girard 7, Tinkle 8, Alican Güney 2, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz

1. Periyot: 26-19

Devre: 47-34

3. Periyot: 67-43

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 28 Mayıs Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
