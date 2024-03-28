Bahçeşehir Koleji, Pallacanestro Varese'ye deplasmanda mağlup oldu

FIBA Avrupa Kupası Yarı Finali ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Pallacanestro Varese'ye deplasmanda 81-80'lik skorla mağlup oldu.

FIBA Avrupa Kupası Yarı Finali ilk maçında Bahçeşehir Koleji, İtalyan ekibi Pallacanestro Varese ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ev sahibinin Spencer ile bulduğu ilk baskete Bahçeşehir Bouteille'nin 3 sayılık atışıyla karşılık verdi. Mavi-beyazlılar ilk dakikalarda Scrubb, Cavanaugh ve Bouteille'nin başarılı atışlarıyla oyunda üstünlüğü ele aldı. İtalyan ekibi Spencer ve Moretti ile sayılar bularak dengeyi sağlamaya çalışsa da Bahçeşehir savunma ribaundunda başarılı oldu ve ilk periyodun son 22 saniyesinde 7 farka ulaştı. Varese girdiği ataklarda isabet bulamazken ilk çeyrek Bahçeşehir Koleji lehine sonuçlandı. (19-26)

Karşılıklı sayılarla başlayan 2. periyotta, Muhammed Baygül'ün kaydettiği 3'lük sonrası Bahçeşehir skoru 36-25 yaparak en fazla farkı açmış oldu. İtalyan ekibi Moretti, Besson ve Brown ile farkı kapatırken, 2 dakika 43 saniye kala mücadelede eşitlik sağlandı. (40-40)

Mavi-beyazlılar Boutsiele'in kullandığı serbest atışlarda isabet bulamazken, kırmızı-beyazlılar Mannion'un üçlüğüyle soyunma odasına önde girdi. (48-45)

3. periyoda konuk ekip, Muhammed ve Bouteille'nin atışlarıyla 6-0'lık seri yakalayarak başladı. Varese, bu çeyrekte etkili hücumlarla dönerken, Brown kaydettiği 3 sayılık atışla takımını öne geçirdi ve skoru da 62-59 yaptı. Bahçeşehir, Berkay Candan ve Axel Bouteille ile sayılar bulurken savunmada da ribaundlarda etkili oldu ve son periyoda 70-66'lık skorla önde girdi. Son çeyreğin ilk dakikalarında iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Kırmızı-beyazlılar 4 dakika kala karşılaşmada öne geçti. (74-73)

Bahçeşehir Koleji, son bölümde üst üste atışları kaçırırken, Varese de son dakikaya öne girdi. Son dakikada Axel Bouteille'in üç sayılık atışına Mannion karşılık verdi. İtalyan ekibi müsabakadan 81-80'lik skorla galip ayrıldı. İtalyan ekibinde Davide Moretti 17 ve Hugo Besson 16 sayı ile galibiyette önemli rol oynarken, Bahçeşehir'de Axel Bouteille'nin 23 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Yarı final serisinin ikinci maçı 3 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Öte yandan karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de tribünden takip etti.

Salon: Itelyum Arena

Hakemler: Gatis Salins (Letonya), Martin Horozov (Bulgaristan), Mihkel Manniste (Estonya)

Pallacanestro Varese: Nico Mannion 15, Scott Ulaneo 5, Skylar Spencer 10, Tomas Woldetensae 3, Davide Moretti 17, Sean McDermott 7, Hugo Besson 16, Gabe Brown 8

Başantrenör: Thomas Michael Bialaszewski

Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 9, George Earl Kell 9, Egemen Güven, Jerry Boutsiele 10, Egehan Erna, Tony Taylor 3, Phil Scrubb 2, Berkay Candan 7, Tyler Cavanaugh 15, Ahmet Yılmaz 2, Axel Bouteille 23

Başantrenör: Dejan Radonjic

1. Periyot: 19-26 (Bahçeşehir Koleji lehine)

Devre: 48-45 (Varese lehine)

3. Periyot: 66-70 (Bahçehir Koleji lehine) - LOMBARDY