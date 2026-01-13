Haberler

Bahçeşehir Koleji, sportif direktör Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, sportif direktör Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Bjelica'ya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nda sportif direktör Nemanja Bjelica ile yollar ayrıldı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "2024 nisan ayında takımımıza katılan sportif direktör Nemanja Bjelica ile yollarımız ayrılmıştır. Nemanja Bjelica'ya kulübümüze ve Türk basketboluna değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

