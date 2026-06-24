Bahçeşehir Koleji, Hunter Hale ile yollarını ayırdı
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Hunter Hale ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Hunter Hale ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Takımımıza 2025-2026 sezonu öncesinde katılan oyuncumuz Hunter Hale ile yollarımız ayrılmıştır. Hunter'a takımımıza verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz."
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat