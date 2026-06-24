Haberler

Bahçeşehir Koleji, Hunter Hale ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Hunter Hale ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Hunter Hale ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Takımımıza 2025-2026 sezonu öncesinde katılan oyuncumuz Hunter Hale ile yollarımız ayrılmıştır. Hunter'a takımımıza verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları

İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Biri diğerini ikiye katladı
Türkiye tarihinin en büyük operasyonu! 10 bin tarihi eser ele geçirildi

Tarihin en büyük operasyonu! İstanbul'da tam 10 bin adet ele geçirildi
Taksim'de skandal görüntü! Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti

Taksim'de skandal görüntü! Esnaf müdahale etti, ortalık karıştı
Trump'a 'Pedofil' şoku! Destekçilerinin önünde protesto edildi

Trump'a soğuk duş! Destek beklerken mitingde o kelimeyi haykırdı
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi

Özel harekata ateş açıldı, karı-koca etkisiz hale getirildi
İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş

Görüntü bugün kaydedildi!