Bahçeşehir Koleji hazırlıklarını tamamladı

FIBA Avrupa Kupası Finali'nde İtalyan ekibi Reggiana ile kupa mücadelesi verecek olan Bahçeşehir Koleji, deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

FIBA Avrupa Kupası Finali'nde İtalyan ekibi Reggiana ile kupa mücadelesi verecek olan Bahçeşehir Koleji, deplasmanda oynayacağı ilk maç için sabah saatlerinde Bologna'ya gelirken, akşam yapılan antrenmanla da hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Erhan Ernak yönetiminde gerçekleşen çalışma 1,5 saat sürerken, idman şut çalışması ve çeşitli oyunlarla başladı. Çalışmanın devam eden bölümünde ise karşılaşmanın taktiği üzerinde duruldu ve çift pota maç yapıldı.

FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında Reggiana ile Bahçeşehir Koleji yarın TSİ 21.30'da Bologna'da bulunan Unipol Arena'da karşı karşıya gelecek. - BOLOGNA

İhlas Haber Ajansı / Spor