Basketbol BKT Avrupa Kupası 15. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İsrail'in Hapoel Midtown takımını 94-82 yenerek 10. galibiyetini elde etti.

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 15. haftasında, B Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İsrail'in Hapoel Midtown takımını 94-82 yendi.

Sırbistan'da Hala Sportova Ranko Zeravica'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 49-49 eşitlikle geçilirken ikinci yarıda rakibine üstünlük sağlayan Bahçeşehir Koleji, parkeden 94-82 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji, oganizasyondaki 15. maçında 10. galibiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
