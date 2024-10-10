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Bahçeşehir Koleji, Gran Canaria'ya Deplasmanda Yenildi

Bahçeşehir Koleji, Gran Canaria'ya Deplasmanda Yenildi
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Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup A Grubu üçüncü maçında Gran Canaria'ya 66-63 mağlup oldu. Maçta ilk periyot 16-10, devre 32-27 ve üçüncü periyot 48-49 sona erdi.

SALON: Gran Canaria Arena

HAKEMLER: Carmelo Paternico, Marcin Kowalski, Dragan Porobic

GRAN CANARIA: Homesley 13, Albicy 8, Brussino 17, Pelos 11, Shurna 7, Tobey 6, Thomasson 4, Kljajic, Conditt IV, Salvo, Alocen

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 13, Şehmus Hazer 9, Massingburg 2, Furkan Haltalı 2, Simonovic 14, Ponitka 5, Odiase 7, Cavanaugh 2, Bouteille 9

1'İNCİ PERİYOT: 16-10

DEVRE: 32-27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-49

Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup A Grubu üçüncü maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Gran Canaria'ya 66-63 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gran Canaria Bahçeşehir

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