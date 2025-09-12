Bahçeşehir Koleji, Gloria Kupası'nda TOFAŞ'ı Yendi
Antalya'da düzenlenen 'Gloria Kupası' basketbol turnuvasında Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'ı 99-82 yenerek galip geldi. Mücadelede ilk çeyrek 28-18, devre arası ise 54-42 Bahçeşehir Koleji'nin üstünlüğüyle tamamlandı.
Antalya'da düzenlenen "Gloria Kupası" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'ı 99-82 yendi.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Bahçeşehir Koleji, 28-18 üstün tamamladı. Bahçeşehir Koleji, devre arasına da 54-42 önde girdi.
Üçüncü periyotta 72-65 üstünlüğünü sürdüren Bahçeşehir Koleji, mücadeleden 99-82 galip ayrıldı.
Gloria Kupası, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor