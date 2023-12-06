Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup'ta Legia Warszawa'yı mağlup etti
Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup 2. Tur L Grubu'nun ilk maçında Legia Warszawa'yı 100-90 yenerek galibiyetle başladı.
Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup 2. Tur L Grubu'nun ilk haftasında sahasında Polonya temsilcisi Legia Warszawa'yı 100-90 mağlup etti.
Hakemler: Radomir Vojinovic, Javier Torres Sanchez, Zoran Mitrovski
Bahçeşehir Koleji: Taylor 19, Muhammed Baygül 11, Bouteille 5, Cavanaugh 11, Boutsiele 9, Berkay Candan 5, Egemen Güven 5, Can Maxim Mutaf 12, Scrubb 19, Arca Tülüoğlu 4, Hadi Özdemir
Başantrenör: Sinan Atalay
Legia Warszawa: Kolenda 16, Pipes 20, Sobin 2, Holman 10, Vital 11, Wyka 7, Cowels 11, Kulka 5, Ponitka 8
Başantrenör: Wojciech Kaminski
1. Periyot: 25-26 (Legia Warszawa lehine)
Devre: 59-52 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. Periyot: 79-68 (Bahçeşehir Koleji lehine) - İSTANBUL