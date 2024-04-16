Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup finalinde Alman temsilcisi NINERS Chemnitz'e konuk olacak

Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup finalinin ilk maçında yarın Alman temsilcisi NINERS Chemnitz'e konuk olacak.

FIBA Europe Cup final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, yarın TSİ 20.00'de deplasmanda Alman ekibi NINERS Chemnitz ile karşılaşacak. Bahçeşehir, ilk karşılaşmadan avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istiyor. Finalin ikinci ayağı 24 Nisan'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Bahçeşehir Koleji, Europe Cup 1. Turu'nda D Grubu'nu ve 2. Tur'da da L Grubu'nu lider olarak tamamlayıp çeyrek finale yükseldi. Kırmızı-lacivertliler bu turda Porto'yu, yarı finalde de Varese'yi geçerek adını finale yazdırdı.

Chemnitz de 1. Tur'da H Grubu'nu, 2. Tur'da da N Grubu'nu ilk sırada bitirdi ve çeyrek finale çıktı. Alman ekibi, çeyrek finalde Basket Zaragoza'yı, yarı finalde ise Bilbao Basket'i eleyerek finale yükseldi.

İstatistiklerle iki takım

Europe Cup'ta bu sezon Bahçeşehir 90.3 sayı, 40.0 ribaund ve 21.4 asist ortalamasıyla oynuyor. Chemnitz ise 91.4 sayı, 40.4 ribaund ve 22.3 asist ile ortalamalarıyla mücadele ediyor. İstanbul temsilcisinde Jerry Boutsiele 15.8 ortalamasıyla takımını sırtlıyor. Alman ekibinde de Wesley Van Beck 14.1 sayı ortalamasıyla oynuyor. - İSTANBUL