Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup'ta yarı finale çıktı

Bahçeşehir Koleji, EuroCup çeyrek finalinde U-BT Cluj-Napoca'yı 75-72 mağlup ederek üst üste ikinci kez yarı finale yükseldi. Eşleşme sonucunda Beşiktaş GAİN - Dolomiti Energia Trento ile karşılaşacak.

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

HAKEMLER: Joseph Bissang, Anne Panther, Mario Majkic

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Ford, Homesley 9, Koprivica 12, Mitchell 2, Flynn 16, Ponitka 3, İsmet Akpınar 8, Cavanaugh 10, Williams 11, Hale 4

U-BT CLUJ-NAPOCA: Guzman 7, Molinar 9, Ceaser 12, Kulvietis, Miletic 7, Russell 23, Woodbury 2, Richard 3, Taylor, Creek 9

1'İNCİ PERİYOT: 18-18

DEVRE: 39-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-56

Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup çeyrek final maçında evinde konuk ettiği Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı 75-72 mağlup ederek yarı finale çıktı. Üst üste 2'nci kez yarı finale yükselen Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN - Dolomiti Energia Trento eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
