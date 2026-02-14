Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Safiport Erokspor'u 72-60'lık skorla mağlup etti. Maçın periyotları 20-24, 29-39, 46-49 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Tolga Edis

Safiport Erokspor: Pangos 3, Simmons 14, Cornelie 12, Egehan Arna 11, Love 6, Crawford 7, Galloway 2, Thomas Akyazılı 3, Thurman 2, Ahmet Düverioğlu

Bahçeşehir Koleji: Homesley 19, Furkan Haltalı 3, Flynn 9, Ponitka 10, Cavanaugh 12, Ford 6, Mitchell, İsmet Akpınar 7, Williams 6, Göktuğ Baş

1. Periyot: 20-24

Devre: 29-39

3. Periyot: 46-49

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Safiport Erokspor'u 72-60 yendi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
